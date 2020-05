A. Doležal: Dlhodobo chýba stratégia v doprave na Slovensku

Bratislava 3. mája (TASR) – Na Slovensku v oblasti dopravy chýba dlhodobá stratégia. Skonštatoval to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Zároveň dodal, že jednou jeho z podmienok pri prijímaní ponuky stať sa ministrom bolo, že o nominantoch bude rozhodovať on a že pôjde o odborné, nie politické nominácie.



V súvislosti s odvolaním generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Petra Helexu uviedol, že jeho pochybenie v súvislosti s prípravou tendra vníma veľmi zásadne. Podotkol, že ministerstvo bolo donútené podpísať dodatok s firmou, ktorá služby zabezpečovala doteraz. Zabezpečovať by ich tak mala do konca roka. Dodatok však podľa neho nezvýši celkový objem vysúťažených prostriedkov.



Doležal napriek tomu poznamenal, že Helexa sa tender snažil pripraviť korektne. "To znamená, rozvoz peňazí, respektíve stráženie budov už nebude mať jedna firma na celé Slovensko, ale dáva zmysel, aby sme dali priestor viacerým firmám, ktoré budú strážiť regionálne," naznačil v relácii TA3. Nástupcu Helexu, ktorým má byť Martin Lupták, mu podľa vlastných slov predstavil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) spolu s predsedom Národnej rady (NR) SR Borisom Kollárom (Sme rodina). Zdôraznil však, že na konci dňa o nomináciách rozhoduje on.



V súvislosti s tunelom Višňové priblížil, že v častiach, kde nie je hotové tzv. sekundárne ostenie, dochádza prakticky každým dňom k znehodnocovaniu celej stavby. "Bude veľmi kľúčové, aby sme odkázali vysúťažiť zhotoviteľa alebo pokračovateľa v týchto prácach," dodal.



Skonštatoval, že sa bol osobne pozrieť na R7 v rámci budovaného bratislavského obchvatu, ktorá by už podľa koncesionára mohla byť pripravená na odovzdanie. "Napriek tomu, že som ešte stále relatívne laik, tak ešte nespevnenú krajnicu alebo eróziu svahu posúdiť dokážem. Čiže tak ako ja, tak to posudzuje aj stavebný úrad," poznamenal minister.



Zároveň uviedol, že mýtny systém je potrebné nastaviť tak, aby boli náklady na výber mýta podstatne nižšie. Priblížil možnosť nastaviť mýto flexibilne, napríklad, že by iná sadzba platila v noci. Za istých okolností sa dá podľa neho využiť napríklad systém eznámok aj na kontrolu nákladnej dopravy, a to do momentu, kým sa nevysúťaží plnohodnotný mýtny systém.



V cestnej aj železničnej preprave podľa neho chýba jasné stanovenie priorít výstavby strategickej infraštruktúry štátu. "Mám za to, že by sa to malo udiať až na úrovni vlády, to znamená, vláda by mala prijať uznesenie, ktoré by sa malo dodržiavať, malo by byť záväzné aj roky po výmene vlády," dodal.



V prípade železníc má podľa Doležala južná trasa lepšie predpoklady na vysokú rýchlosť. Prioritou nateraz však zostáva modernizácia severnej trasy. Vie si tiež predstaviť pokračovať v liberalizácii úsekov za podmienky, že neklesne kvalita. Z pohľadu Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia pripustil, že v súčasnej situácii významne klesli objemy nákladnej prepravy. "Žiadna privatizácia carga, nehrozí ani žiadne prepúšťanie nateraz," ubezpečil.