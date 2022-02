Doležal: Harmonogram infraštruktúrnych projektov umožní spúšťať súťaže

Bratislava 19. februára (TASR) – Harmonogram infraštruktúrnych projektov je nástrojom, ktorý umožní spúšťanie verejných obstarávaní. Poskytuje totiž aspoň indikatívne krytie projektov. Vo štvrtok (17. 2.) počas živého vysielania na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Harmonogram prípravy a výstavby projektov železničnej infraštruktúry z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR schválila v stredu (16. 2.) vláda. Doležal priblížil, že ide o strategický dokument, ktorý hovorí o tom, ako sa najbližších desať rokov plánuje preinvestovať v železničnej koľajovej infraštruktúre 5 miliárd eur, ktoré budú zo štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov, z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a z plánu obnovy.



Dlhý výhľad je podľa ministra potrebný pre dlhú projektovú prípravu. "Ak máme istý úsek začať opravovať v roku 2025 alebo 2026, tak tú prípravu už v roku 2022 sme mali mať dávno začatú," opísal s tým, že sa to aj aktuálne deje. Podľa jeho slov sa spúšťa príprava projektovej dokumentácie na projekty, ktoré budú financované napríklad z plánu obnovy.



"Polovicu z tých 5 miliárd chceme venovať na rekonštrukciu tratí," priblížil Doležal s tým, že ide o indikatívny materiál. Keď sa teda situácia v slovenskom hospodárstve zhorší, suma môže byť nižšia. Zdôraznil však dôležitosť prípravy.



V prípade aktualizácie harmonogramu cestnej infraštruktúry bola na vláde prerušená rozprava, ku ktorej by sa kabinet mal vrátiť na ďalšom rokovaní. Doležal však verí, že materiál bude schválený.



Minister v súvislosti s tým podotkol, že obstarávateľ ako napríklad Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nesmie spustiť obstarávanie, pokiaľ nemá v rozpočte čiastku na realizáciu stavby. Upozornil však, že SR rozpočtuje na rok dopredu a na dva výhľadovo. "Na to, aby som vyhlásil R4, nepotrebujem 250 miliónov v rozpočte teraz. Ja ich potrebujem niekedy v čase," dodal.



Harmonogram je tak podľa neho nástrojom, o ktorý sa pri vyhlásení verejného obstarávania dá oprieť a je tam aspoň indikatívne krytie. "Tento harmonogram je preto dôležitý, že sa oň budeme opierať pri vyhlasovaní verejného obstarávania nielen na R4 v Prešove, ale aj na Šaľu, na mosty na cestách prvej triedy," tvrdí Doležal.