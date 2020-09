Doležal: Hlavnou reformou rezortu má byť fond dopravnej infraštruktúry

Bratislava 2. septembra (TASR) – Hlavnou reformou, ktorú chce priniesť Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR, má byť fond dopravnej infraštruktúry. Uviedol to v stredu po rokovaní vlády minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Skonštatoval, že zatiaľ nie je jasné, kto bude hlavným koordinátorom v prípade reforiem v rámci plánu obnovy. "Vyzerá, že to bude minister financií, respektíve Inštitút finančnej politiky, takže toto bude ten správny priestor, kde sa budem uchádzať s touto reformou a inými o prostriedky z plánu obnovy," dodal Doležal.



Fond dopravnej infraštruktúry má byť podľa neho nástroj, ako prostredníctvom prostriedkov z plánu obnovy napríklad spolufinancovať výstavbu dopravnej infraštruktúry spolu so samosprávami. Podotkol, že momentálne má štát možnosť financovať len nadradenú dopravnú infraštruktúru, cesty druhej a tretej triedy však nie. "Čiže toto môže byť aj spôsob, ako pomôcť samosprávam realizovať svoje menšie projekty," myslí si minister. Veľké zastúpenie vo fonde dopravnej infraštruktúry majú mať aj železnice.



Spomenul tiež digitalizáciu územných plánov či podporu pracovnej mobility a výstavbu nájomných bytov. "Máme tam ideové projekty, ktoré majú charakter reformy, napríklad pri budovaní telekomunikačnej infraštruktúry a podobne," doplnil Doležal s tým, že tém, s ktorými sa rezort dopravy bude uchádzať o tieto prostriedky, je viac.