Doležal: Audit v Národnej dialničnej spoločnosti preverí stavby

Višňové 16. apríla (TASR) – V Národnej diaľničnej spoločnosti sa uskutoční hĺbkový audit. Preverí 2,5-násobné predraženie stavby diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, vrátane diaľničného privádzača do Žiliny, ale aj ďalšie diaľničné stavby. Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) to oznámil dnes na brífingu pred tunelom Višňové.



"Som rozhorčený, že to financuje NDS z vlastných zdrojov. To je pre mňa absolútne neakceptovateľné. Preto bude po dohode s generálnym riaditeľom hĺbkový audit v NDS, aby sa takéto situácie neopakovali. Nemáme záujem nič skrývať. Chcem dať aj verejný prísľub, že budeme veľmi otvorení v komunikácii. Popíšeme skutočný stav, hneď ako sa oboznámime s výsledkami auditu," povedal minister dopravy.







Generálny riaditeľ NDS Juraj Tlapa zdôraznil, že sa ešte nestretol so stavbou, ktorá by bola na konci 2,5-krát drahšia ako na začiatku. "Ide skutočne o hĺbkový audit, nielen stavieb, čo sme videli. Lebo počúvam, že aj na iných sú problémy. A budeme sa pýtať, zrejme aj našich predchodcov konkrétne, kto bol za čo zodpovedný,“ dodal Tlapa.