A. Doležal: Investíciami chceme rozhýbať slovenskú ekonomiku

Bratislava 27. mája (TASR) - Ministerstvo dopravy v tejto chvíli neplánuje šetriť, naopak investíciami aj nad rámec tohtoročného plánu chce pomôcť rozhýbať slovenskú ekonomiku. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol šéf rezortu Andrej Doležal (nominant Sme rodina). V dôsledku pandémie nového koronavírusu sa totiž očakáva výrazný prepad hospodárstva.



Ide podľa neho aj o dohodu s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽaNO). "Veľmi intenzívne komunikujeme s Národnou diaľničnou spoločnosťou, Slovenskou správou ciest, železnicami, aby sme našli investície, ktoré by sme vedeli zrealizovať ešte tento rok a rozhýbať ekonomiku. Mám od ministra financií prísľub, že by sme mali dostať prostriedky nad rámec schváleného rozpočtu," priblížil Doležal.



Ako príklad investícií uviedol rozbehnutie komplexnej obnovy ciest 1. triedy či rekonštrukcie spomalených železničných úsekov nad rámec plánu. "NDS tiež pripravuje niektoré úseky, ktoré máme v zásobníku a môžeme ich realizovať len vďaka tomu, že dostaneme prostriedky zo štátneho rozpočtu," avizoval minister.



Hľadanie prípadných úspor v rezorte je podľa neho otázkou pre budúci rok. "V tejto chvíli sa sústredíme na to, aby sme zvládli túto situáciu a snažíme sa ekonomiku rozprúdiť. O škrtoch sa budeme baviť pri príprave budúcoročného rozpočtu," dodal Doležal.