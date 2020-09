A. Doležal: Investície do infraštruktúry vedia naštartovať ekonomiku

Bratislava 29. septembra (TASR) – Investície do infraštruktúry vedia naštartovať ekonomiku. Dokázali to všetky veľké svetové krízy. Myslí si to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina), ktorý to uviedol v pondelok (28. 9.) na tlačovej konferencii Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.



Poukázal na to, že synonymom zelenej ekonomiky môže byť aj zelená doprava. "Všetky veľké krízy, významné svetové krízy dokázali, že práve investovaním do infraštruktúry vieme naštartovať ekonomiku a vie to mať významný multiplikačný efekt aj pre ostatné odvetvia," podotkol.



Skonštatoval, že 30 % všetkých emisií v Európskej únii (EÚ) pochádza práve z dopravy, z toho 70 % z cestnej dopravy. Preto je podľa neho dôležité investovať najmä do železničnej infraštruktúry. Priblížil, že rezort dopravy má aj ďalšie priority. Tie sa týkajú digitalizácie územného plánovania aj výstavby ako takej, čo súvisí so zmenou stavebnej legislatívy. O zdroje z plánu obnovy sa chce uchádzať aj na obnovu budov a zvyšovanie energetickej efektívnosti.



Veľmi dôležité podľa Doležala bude, aby boli na národnej úrovni jasne stanovené priority, ako sa budú prostriedky z plánu obnovy čerpať. Ako príklad uviedol, že ak sa Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR bude môcť uchádzať o zdroje na železničnú infraštruktúru z Operačného programu Slovensko, radšej prenechá voľné zdroje v pláne obnovy na zvyšovanie energetickej efektívnosti.



Zdôraznil, že už teraz je potrebné rozprávať sa o komplexnosti všetkých troch zdrojov, a to štátneho rozpočtu, eurofondov a plánu obnovy. Stále sa navyše podľa ministra diskutuje s Európskou komisiou (EK) o tom, či bude do roku 2023 v prípade plánu obnovy potrebné zdroje vyčerpať, zazmluvniť alebo len alokovať.



Doležal zároveň nedáva veľké šance tomu, že sa podarí z plánu obnovy čerpať investície na klasickú cestnú infraštruktúru. Verí, že na to zostanú zdroje v Operačnom programe Slovensko, respektíve v štátnom rozpočte SR. "My nemáme spojený západ s východom, sever s juhom, tak pre ministra dopravy musí by prioritou aj tá cestná infraštruktúra, aj keď v kontexte zelenej ekonomiky to možno dnes až taký zmysel nedáva," dodal.