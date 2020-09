A. Doležal: K zásahu NAKA v Bonule v súvislosti s NDS nemám informácie

Bratislava 23. septembra (TASR) – Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) nemá k zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vo firme Bonul v súvislosti s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS )žiadne informácie. Pre médiá to uviedol v stredu pred rokovaním vlády.



"Nechcem sa k tomu ani vyjadrovať, nie je to ani moja úloha a nechcem v žiadnom prípade špekulovať ani komentovať," poznamenal minister s tým, že to je na orgánoch činných v trestnom konaní. "Chcem povedať, že NDS bude maximálne súčinná," uzavrel minister s tým, že nechce narušovať priebeh vyšetrovania. "Ja verím polícii, verím vyšetrovateľom, budeme voči nim maximálne súčinní," dodal.



Na zásah NAKA upozornil ako prvý portál noviny.sk. Má ísť o rozsiahlu akciu súvisiacu s výstavbou cestnej infraštruktúry, ktorá trvá od stredajšieho rána. Policajti majú podľa portálu v rámci akcie s krycím názvom Oko vykonávať domové prehliadky, ale aj prehliadky firiem a nebytových priestorov. Spravodajský portál ďalej informoval, že NAKA má zasahovať aj vo firme Bonul, patriacej rodine Bödörovcov.