Križovatku D1/D4 by sa mohla začať stavať na jar, povedal Doležal

Bratislava 13. januára (TASR) – Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) predpokladá, že križovatka diaľnic D1 a D4 by sa mohla začať stavať na jar. Ide o jednu z jeho priorít v tomto roku. Stále podľa jeho slov beží vyhodnocovanie ponúk. Uviedol to vo štvrtkovom živom vysielaní na sociálnej sieti.



Medzi jeho priority patrí aj vyriešenie rýchlostnej cesty R2, či spustenie obstarávania na druhú etapu severného obchvatu Prešova. Priblížil tiež, že chce pokračovať v celoplošných opravách ciest a spustiť obstarávanie obchvatu Šale.



K prioritám zaradil aj vyriešenie výberu mýta pre Slovensko. Upozornil, že na konci tohto roka sa končí zmluva so SkyTollom. "Máme pripravené riešenia, všetko je rozbehnuté tak, že bude zabezpečený výber mýta a bude aj významne efektívnejší od začiatku nového roka," dodal.



Z pohľadu železníc napríklad plánuje s primátorom Bratislavy ohlásiť začatie architektonicko-biznisovej štúdie na riešenie Hlavnej stanice v Bratislave. Podotkol, že úlohy má rezort dopravy aj vo vzťahu k stanici v Trenčíne v súvislosti s titulom Európske hlavné mesto kultúry.