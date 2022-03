A. Doležal: Na D1 Hubová – Ivachnová boli práce utlmené, ale stavia sa

Bratislava 17. marca (TASR) – Na niektorých objektoch v rámci stavby úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová boli práce utlmené. Napriek tomu sa však pracuje. Informoval o tom vo štvrtok počas živého vysielania na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



"Je pravda, že boli utlmené práce na niektorých objektoch," pripustil Doležal. Zároveň však zdôraznil, že nie je pravdou, že by sa na stavbe nepracovalo. Priblížil, že komunikuje so zhotoviteľom, s ktorým hľadajú správne riešenie.



Liptovská stavba diaľnice D1 v dĺžke 14,92 kilometra, ktorá vytvorí obchvat mesta Ružomberok, sa po dobudovaní napojí na existujúcu štvorprúdovú diaľnicu smerujúcu do Košíc. Motoristom by mala diaľnica, ktorej súčasťou je aj tunel Čebrať, ušetriť 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy.