A. Doležal: Na obnovu starých budov pôjde viac ako miliarda eur ročne

Bratislava 21. januára (TASR) - Na obnovy starých budov pôjde viac ako miliarda eur ročne. Zdôraznil to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) na sociálnej sieti.



"Mám veľkú radosť, že našu stratégiu obnovy budov potvrdila aj vláda SR. Prípravu zastrešila štátna tajomníčka Katarína Bruncková, ale cením si aj konštruktívny prístup Ministerstva životného prostredia SR, ako aj zhruba 30 organizácií tretieho sektora, s ktorými sa nám podarilo nájsť takmer ideálny balans," komentoval minister. Vláda stratégiu schválila túto stredu (20. 1.).



Podľa ministrových slov čaká Slovensko veľká obnova domov v úplne všetkých kategóriách, či už sú to staršie bytové domy, paneláky, úrady, verejné budovy alebo rodinné domy. "Priemerné ročné investície do obnovy stúpnu až na 1,2 miliardy eur," vyčíslil Doležal.



"Táto stratégia je dôležitá aj preto, lebo pomáha napĺňať ciele Slovenska smerom k Európskej únii," vyzdvihol minister s tým, že s obnovou súvisí aj snaha znižovať spotrebu energií, energetickú chudobu a podiel oxidu uhličitého (CO2) v ovzduší.



Ako Doležal poznamenal, v neposlednom rade ide v rámci stratégie aj o kultiváciu vnútorného prostredia, čo je mimoriadne aktuálne práve teraz, keď ľudia trávia v interiéroch čoraz viac času. "Stratégia obnovy budov je zároveň dobrou správou aj pre stavebný priemysel," dodal.