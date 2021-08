A. Doležal: Na spustenie súťaže na D4/D1 treba súhlas rezortu financií

Bratislava 31. augusta (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) je pripravená spustiť verejné obstarávanie na križovatku D4/D1. Bez explicitného súhlasu Ministerstva financií (MF) SR to však urobiť nemôže. O pridelenie prostriedkov na túto stavbu už pritom rezort dopravy žiadal začiatkom tohto roka. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) to uviedol v utorok po rokovaní vlády.



Doležal priblížil, že od roku 2021 sa zmenil systém rozpočtovania a funguje tzv. systém zero-based budgeting. To znamená, že každý začína s investičným rozpočtom nula. "My sme na začiatku roka 2021 rozpočtovým opatrením žiadali ministerstvo financií, aby pridelilo prostriedky na túto stavbu," zdôraznil. Na každú jednu stavbu je totiž podľa jeho slov potrebný explicitný súhlas MF.



"Odpoveď ministra na moju žiadosť z 19. marca doteraz neevidujem. A to nie je len D1/D4 stavba, je tam severný obchvat Prešova, desiatky iných stavieb. Takto to predsa nemôže fungovať," vyhlásil minister dopravy.



Najdôležitejšie je teraz podľa neho spustiť verejné obstarávanie. Skonštatoval, že pre urýchlenie procesov môže alokovať v NDS dostatočný počet "obstarávačov", aby dokázali zodpovedať prípadné otázky a námietky, môže tiež žiadať maximálnu súčinnosť Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Naznačil, že cena nebude zďaleka jediným kritériom tejto súťaže.



Doležal zároveň podotkol, že koncesionár na 90 % križovatku postavil. "Ale je aj pravda, že suma, ktorá predstavuje tú nedostavanú časť, bude štátu vrátená. Neznížia sa platby za dostupnosť, ktoré štát platí koncesionárovi, ale táto čiastka nám bude vrátená," ozrejmil.



MF v pondelok (30. 8.) uviedlo, že neeviduje žiadosť na uvoľnenie financií, teda rozpočtové opatrenie zo strany ministerstva dopravy. Tvrdí, že výstavba križovatky D4/D1 rozhodne nestojí pre ministerstvo financií.