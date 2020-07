A.Doležal: Na vzniku agentúry pre cestovný ruch sa má podieľať V. Mika

Bratislava 2. júla (TASR) – Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) chce nanovo postaviť agentúru na podporu cestovného ruchu. Pomôcť by pri tom mal skúsený manažér. Tým má byť Václav Mika. Doležal to uviedol vo videu zverejnenom na sociálnej sieti.



"Cestovný ruch je pre nás jasnou prioritou. Dokazujú to naše opatrenia, ktoré sme priniesli jednak v súvislosti s vouchermi pre zákazníkov cestovných kancelárií, jednak v oblasti rekreačných poukazov," skonštatoval minister.



Vláda sa v oblasti cestovného ruchu vo svojom programovom vyhlásení zaviazala tiež postaviť nanovo Slovenskú agentúru pre cestovný ruch. "Na to potrebujeme skúseného manažéra a mňa veľmi teší, že moju ponuku stať sa súčasťou nášho tímu prijal Václav Mika. Nepoznám v tejto oblasti lepšieho, skúsenejšieho manažéra. Verím, že nám to bude fungovať a že tie výsledky prinesieme," dodal Doležal.



Mika poznamenal, že si ponuku veľmi cení a prijíma ju. Cestovný ruch považuje za výnimočnú kategóriu. "Cestovný ruch už dávno prerástol tému relaxu, cestovania, oddychu, voľného času. Stáva sa významnou ekonomickou kategóriou a teraz je ten správny čas prispieť k tomu, naštartovať to, pretože Slováci potrebujú cítiť, že dovolenka na Slovensku je pre nich nielen atraktívna, ale aj ekonomicky výhodná," podotkol vo videu.



Turisti zo zahraničia súčasne podľa Miku potrebujú vnímať Slovensko ako atraktívne, bezpečné, ale aj dostupné. Slovensko tak chce dostať na mapu svetovej turistiky. "To je veľký cieľ, ale aj veľká ekonomická a spoločenská výzva. Všetci sme hrdí na to, aká je naša krajina krásna. Tak poďme to využiť, poďme túto veľkú vec ponúknuť všetkým," vyhlásil.



Mika bol riaditeľom televízie Markíza a tiež generálnym riaditeľom RTVS. V tohtoročných parlamentných voľbách bol pôvodne na návrhu kandidátky za SaS, z kandidatúry napokon odstúpil.