A. Doležal: Nový grafikon zvyši intenzitu regionálnych vlakov

Bratislava 8. decembra (TASR) - Nový železničný grafikon, platný od 11. decembra, vo väčšine prípadov zvýši intenzitu regionálnych prepojení a zrýchli diaľkovú dopravu. Uviedol to vo štvrtok na brífingu minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



"Táto zmena grafikonu sa pozitívne dotkne viac ako 90 % cestujúcich. Robíme to pre cestujúcich. Vo väčšine prípadov zvyšujeme intenzitu regionálnych prepojení a zrýchľujeme diaľkovú dopravu. To je to podstatné. Rozhodovali sme sa na základe dát. Chceme byť efektívnejší a tam, kde to treba, chceme voziť viac," priblížil Doležal.



Grafikon je podľa ministra výsledkom reformy, ktorá sa volá plán dopravnej obslužnosti. "Tú sme predstavili ešte minulý rok. Okrem toho je to aj reforma z plánu obnovy," poznamenal.



"Našim dlhodobým cieľom je podporovať železničnú dopravu tak, ako je to v zahraničí. Železničná doprava je jediná dlhodobo udržateľná forma dopravy. Robíme to preto, že chceme vytvoriť potenciál, aby objem železničnej dopravy mohol rásť. Chceme vytvoriť podmienky, aby vznikol väčší dopyt a mohli sme voziť viac ľudí vlakom, lebo to je tá udržateľnosť," vysvetlil Doležal.



Analýzou sa podľa generálneho riaditeľa sekcie stratégie dopravy ministerstva dopravy a výstavby Rastislava Cenkého zistilo, že Slováci cestujú o 23 % menej vlakom, ako je priemer v EÚ. "V novom grafikone sa snažíme zavádzať zásady, ktoré sa inde v zahraničí zavádzali už v osemdesiatych rokoch minulého storočia. A v Čechách ich poznáme spred dvadsiatich rokov," priblížil Cenký.



Je to podľa neho napríklad taktový režim, kde sa zlepší využívanie vlakových súprav, vlakových čiat, ktoré má priamy vplyv na náklady. "Vzniknú tzv. taktové uzly, kde sa zásadne skrátia časy pri prestupoch cestujúcich. V jednotkových nákladoch sa zníži spotreba elektrickej energie a nafty," doplnil Cenký.



"Pripravili sme posilnenie vlakovej dopravy na niektorých tratiach, ktoré sú najviac využívané. Je to napríklad medzi Bratislavou a Žilinou, a to až o 49 %, medzi Košicami a Prešovom o 43 %. Na Považí je posilnenie až o 30 %," informoval.



Upozornil zároveň, že v SR sú aj oblasti, kde železnica nie je nosným systémom. "Tam sme sa železničnú dopravu snažili ponechať aspoň vo víkendových režimoch. Medzi také trate patrí napríklad Tisovec - Brezno, Studený Potok - Tatranská Lomnica alebo Banská Štiavnica - Hronská Dúbrava. Sú to trate, kde vlaky využívalo denne menej ako 400 cestujúcich. Tu budú mať vlaky turistický charakter," dodal Cenký.



Analytik Útvaru hodnoty za peniaze Rastislav Farkaš dodal, že nový grafikon prinesie štvorpercentné posilnenie dopravy, šesťpercentné zníženie nákladov a dvojminútové priemerné zrýchlenie medzimestského spojenia.