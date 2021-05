A. Doležal: Obidve súťaže na liberalizáciu tratí zhavarovali

Bratislava 6. mája (TASR) – Súťaže na liberalizáciu trate Bratislava – Komárno aj Žilina – Rajec "zhavarovali". Skonštatoval to vo štvrtok počas live streamu na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Ani do jednej súťaže sa žiadny z potenciálnych súkromných dopravcov neprihlásil.



Dôvody, prečo neboli predložené ponuky, sú podľa Doležala aj objektívne, spomenul krátke lehoty na predkladanie ponúk a plnenie zákazky. Skonštatoval, že lehota na dodanie vlakových komponentov a zabezpečenie prevádzky môže trvať aj päť až sedem rokov, na Slovensku to boli dva roky. Súťaž na trať Bratislava – Komárno sa pritom predlžovala. Priblížil, že už podpísal zrušenie súťaže, lebo prišla ponuka len od Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). "Významne prekračovala naše očakávania cenovo, preto sme sa rozhodli túto súťaž zrušiť," podotkol.



"Keďže nám zlyhala už druhýkrát táto veľká európska súťaž, tak pristúpime k tomu, k čomu môžeme pristúpiť, a to že budeme rokovať napriamo o desaťročnej zmluve s jednotlivými železničnými dopravcami," priblížil Doležal s tým, že to umožňujú aj pravidlá Európskej komisie (EK). Bude žiadať, aby jednotlivé ponuky, o ktorých bude rokovať, boli zverejnené.