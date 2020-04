Doležal odvolá riaditeľa Slovenskej správy ciest

Bratislava 16. apríla (TASR) – Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) odvolá generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest (SSC) Romana Žemberu. Ako TASR potvrdil hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf, urobiť by tak mal ešte vo štvrtok.



Doležal zároveň inicioval hĺbkový audit v spoločnosti. "Minister už skôr nariadil nepodpísať spornú zmluvu až do doby, kým sa preverí, či nedošlo k machináciám pri verejnom obstarávaní alebo korupčnému správaniu," dodal



Na skutočnosť upozornil portál aktuality.sk, ktorý v stredu publikoval nahrávku hlasu Žemberu, riaditeľa SSC a spolužiaka bývalého premiéra Roberta Fica. Podľa portálu na nej má hovoriť o 400 000 pre "Roba", na ktoré sa ho prišiel pýtať Norbert Bödör.



Portál súčasne poukázal na to, že Žembera pred voľbami podpísal výsledky súťaže na vodorovné dopravné značky, v ktorej zvíťazilo konzorcium firiem na čele s firmou Sates. Subdodávateľom je podľa aktuality.sk už celé roky Žemberova bývalá firma, dnes napísaná na jeho neter.