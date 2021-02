A. Doležal: Práce na tuneli Višňové sa začnú v apríli

Bratislava 17. februára (TASR) – Práce na tuneli Višňové sa začnú v apríli tohto roka. Oznámil to v stredu na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Žiadny z uchádzačov v súťažnom dialógu o zhotoviteľa stavby tohto úseku D1 nepodal námietku voči vyhodnoteniu súťaže.



Doležal priblížil, že teraz bude nasledovať ex-ante kontrola na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO). "Pevne verím, že to bude menej ako zákonných 30 dní, a potom už nič nebráni podpísať zmluvu s víťazom – konzorciom Skanska v ČR a SR," dodal minister. Zmluvná cena je 255 miliónov eur.



Následne Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zašle víťaznému uchádzačovi výzvu na uzatvorenie zmluvy s dátumom začatia prác 20. apríla 2021. "Hneď po podpise sa môžu začať stavebné práce," avizoval Doležal.



Súťažné ponuky vyhodnocovala odborná, 11-členná komisia. "Okrem ceny, ktorá mala v hodnotení váhu 45 %, sme posudzovali aj lehotu na prípravu projektovej dokumentácie (váha 5 %), lehotu na sprejazdnenie diaľnice (váha 35 %) a environmentálne kritérium, konkrétne množstvo akumulovanej vody v krajine (váha 15 %)," spresnila vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



Zároveň uviedla, že nasleduje tender na technológiu tunela, verejné obstarávanie na stredisko údržby, vrátane regionálneho operátorského pracoviska a súťaž na výstavbu diaľničného odpočívadla Turie.



Víťazný uchádzač podľa diaľničiarov deklaroval vo svojej súťažnej ponuke, že 13,5-kilometrový úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane 7,5 kilometra dlhého tunela Višňové vie sprejazdniť v plnom profile do doby 1002 dní od momentu podpísania zmluvy na výstavbu. Ambíciou je odovzdať motoristom úsek diaľnice do užívania najneskôr do konca roka 2023.



NDS v marci 2019 ukončila zmluvu s pôvodným zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, združením Salini Impregilo – Dúha, z dôvodu neuspokojivého postupu výstavby. Následne diaľničiari začali s prípravou verejného obstarávania na nového zhotoviteľa.



Ako konštatuje NDS na svojej webovej stránke, samotný úsek s tunelom Višňové podľa dopravného modelu prevezme viac ako 80 % objemu cestnej dopravy teraz vedenej po ceste I/18 medzi Žilinou a Vrútkami (Strečno).