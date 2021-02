A. Doležal: Pre nemecké opatrenie hrozí riziko prerušených dodávok

Bratislava 16. februára (TASR) – Reálne hrozí riziko prerušených dodávok pre priemyselné parky či výrobné fabriky. Uviedol to v utorok na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v súvislosti s nemeckým opatrením pre kamionistov, ktoré sa týka testovania na nový koronavírus.



"Dopravcom už dochádza trpezlivosť. Napriek tomu, že situáciu s povinným testovaním pre vodičov nákladnej dopravy, cestujúcich do a z Nemecka, riešim už niekoľko dní, stav sa nezlepšuje," podotkol Doležal.



Jedno z realizovateľných riešení je podľa neho napríklad zriadenie dedikovaných mobilných odberových miest pre vodičov. Skonštatoval, že ministerstvo dopravy už má vytypované aj konkrétne lokality v blízkosti hraničných priechodov. "Zároveň si však plne uvedomujem, že naše reálne možnosti sú skôr kozmetické úpravy než skutočná zmena. Tú dosiahneme len dohodou s nemeckou stranou na zjemnení opatrení," zdôraznil.



Doležal už skôr v utorok na sociálnej sieti uviedol, že nemecké nariadenie, ktoré slovenským vodičom prikazuje cestovať s testom nie starším ako 48 hodín, rieši diplomatickou cestou. "Zatiaľ sme nepristúpili k recipročným opatreniam, aké zaviedla nemecká strana. Netvrdím však, že sa to v najbližších dňoch nemôže zmeniť," poznamenal. Myslí si, že nemecké nariadenie je prakticky nevykonateľné. Navrhuje zrušiť opatrenie alebo zmierniť podmienky.