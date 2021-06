A. Doležal: Pri zákazke pošty je dôležité, že vznikla trhová súťaž

Bratislava 25. júna (TASR) – Morálne ani etické rozmery momentálne nie sú kritériami verejného obstarávania. Pri zákazke Slovenskej pošty na strážne služby je dôležité, že vznikla hospodárska súťaž a bolo to korektné. Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v piatok počas živého vysielania na sociálnej sieti.



Doležal ocenil, že súťaž bola natoľko otvorená, že sa zapojili mnohé firmy v každom regióne. Podľa jeho slov treba rešpektovať, že víťazom je spoločnosť Lama SK. "Môžeme špekulovať o nejakých morálnych, etických rozmeroch, ale to momentálne kritériá verejného obstarávania nie sú," zdôraznil.



Šéf Slovenskej pošty Martin Ľupták priblížil, že v každej časti Slovenska sa zúčastnilo viac ako desať firiem, čo považuje za hospodársku súťaž. Ako víťaz vyšla spoločnosť Lama SK, ktorá ponúkla najnižšiu cenu vo všetkých troch častiach, pričom cena bola vyhodnocovaná prostredníctvom automatizovaného systému elektronickej aukcie. Následne začala komisia preverovať všetky podmienky a zistila, že firma nebola zapísaná v registri partnerov verejného sektora (RPVS). Spoločnosti preto oznámili, že ju vylučujú, tá však podala námietku. Ľupták ozrejmil, že rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) bolo také, že vrátil poštu o dva kroky naspäť, pričom Lama SK sa medzitým zapísala do RPVS. Podľa neho tak pošta splnila len to, čo splniť mala, a uznala ako víťaza spoločnosť Lama SK.



Ľupták zároveň podotkol, že by nerád Slovenskú poštu zaťahoval do politiky. "Moja súkromná otázka ako predsedu predstavenstva je, keď je z toho taký veľký politický problém, potom prečo ich zaregistrovali registrové súdy, prečo ÚVO rozhodol, ako rozhodol," dodal.



Opozičný Smer-SD avizoval iniciovanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chce od Slovenskej pošty žiadať odstúpenie od zákazky pre spoločnosť Lama SK. Šéf strany Robert Fico hovorí, že na spoločnosť je prepojený tzv. kajúcnik a bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó. Slovenská pošta reagovala, že sa dôrazne ohradzuje voči akýmkoľvek obvineniam zo strany politického subjektu z netransparentného postupu pri realizácii verejnej súťaže na výkon strážnej služby. Voči tvrdeniu Smeru-SD sa ohradil aj premiér Eduard Heger (OĽANO).