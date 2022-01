A. Doležal: Prioritami na rok 2022 bude aj stavba D1/D4

Bratislava 1. januára (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR chce v budúcom roku pokračovať s opravami ciest prvej triedy. Prioritou je tiež začatie výstavby križovatky D1/D4, ale aj druhej časti severného prešovského obchvatu. Pre TASR to v súvislosti s výhľadom do nového roka uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Prioritou bude podľa neho aj napĺňanie železničného harmonogramu a podpora koľajovej dopravy, ktorú rezort dopravy považuje za najekologickejší spôsob dopravy. Rovnako chce MDV začať pracovať na veľkých projektoch v rámci plánu obnovy, najmä v cyklodoprave.



Doležal priblížil, že vo výstavbe budú v roku 2022 úseky D1 Hubová – Ivachnová, D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, R2 Kriváň – Mýtna, R4 Prešov, severný obchvat, R3 Tvrdošín – Nižná. Vo výstavbe bude aj R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce, pričom tento úsek by mal byť v roku 2022 odovzdaný. S výstavbou sa začne na úseku R2 Košice-Šaca – Košické Oľšany.