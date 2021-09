Doležal: Pripravujeme lex D1/D4 na akceleráciu niektorých procesov

Bratislava 29. septembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravuje „lex D1/D4", ktorý by mal pomôcť akcelerovať niektoré procesy pri dokončení križovania diaľnic. Zmena zákona súvisí s tým, že bude treba prestavať privádzače, ktoré postavil koncesionár, na obchádzkové trasy. Šéf rezortu dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) to uviedol v stredu počas živého vysielania na sociálnej sieti.



Doležal priblížil, že privádzače, ktoré postavil koncesionár, bude potrebné prestavať na tzv. obchádzkové trasy, pričom sú tam niektoré miesta, kde pravdepodobne bude ešte treba zmenu stavebného povolenia, zmenu územného rozhodnutia, prípadne ešte posudzovanie vplyvov.



Rezort má preto konkrétne návrhy na zmenu zákona o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest.



„Máme konkrétne návrhy, ako urýchliť prípadné povoľovacie procesy, ten zákon bude lex D1/D4," dodal Doležal. Plánuje ho predložiť tak, aby mohol byť schválený v skrátenom legislatívnom konaní už pri najbližšom rokovaní Národnej rady (NR) SR. Je presvedčený, že zrýchlený režim k novele zákona si bude vedieť obhájiť.



Ozrejmil, že pôvodne mal zámer skrátiť niektoré lehoty vo verejnom obstarávaní, najmä pri revíznych postupoch a správnych konaniach, ktoré posudzujú námietky na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO), od toho však po rokovaniach s úradom upustil. Ocenil konštruktívny prístup ÚVO.



„Uvedomujú si závažnosť a verejný význam tohto projektu, a preto budú náležite postupovať aj pri posudzovaní prípadných námietok," ubezpečil Doležal.



Minister reagoval aj na pozmeňujúci návrh šéfa parlamentného hospodárskeho výboru Petra Kremského (OĽANO) k novele zákona o významných investíciách, ktorým chce urýchliť dopravné stavby, napríklad aj D1/D4. Doležal podotkol, že tento zákon hovorí najmä o zahraničných investíciách a o urýchlení niektorých typov povoľovacích konaní.



„Ale tu nie je problém získavania povolení, tá križovatka je vypovoľovaná. My sme v procese verejného obstarávania, čiže toto je tak strašne lacno populistické," vyhlásil.