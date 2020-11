A. Doležal: Ľudia môžu požiadať o bezplatné doručenie dôchodkov domov

Bratislava 9. novembra (TASR) – Slovenská pošta umožňuje dôchodcom, ktorí si chodia po dôchodok na pobočku pošty, aby si ho telefonicky presmerovali domov. Informoval o tom hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf s tým, že sa tak vyhnú ohrozeniu novým koronavírusom a problémom so zákazom vychádzania, ak sú vo veku nad 65 rokov a mali preto výnimku v celoplošnom testovaní.



"Ide zhruba o 5 % dôchodcov, ktorí využívajú doručenie dôchodcovskej dávky na pobočku Slovenskej pošty a dôchodok im je vyplácaný v hotovosti. Prosíme ich o to, keďže situácia je v danom období pre poberateľov dôchodkov obzvlášť riziková, aby využili aktuálny zjednodušený spôsob, telefonicky kontaktovali svoju pobočku pošty a nechali si doniesť dôchodok poštovými doručovateľmi priamo domov. Služba je pre dôchodcov bezplatná," priblížil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



Doručenie dôchodku priamo domov využíva podľa rezortu dopravy v súčasnosti 95 % poberateľov tejto dávky vyplácanej prostredníctvom Slovenskej pošty. V aktuálnej situácii súvisiacej so šírením nebezpečného ochorenia COVID-19 odporúča MDV všetkým, aby využili najmä bezkontaktný spôsob výplaty dôchodku na číslo účtu.



Občania starší ako 65 rokov, ktorí sa rozhodli z obavy o svoje zdravie riadiť sa všeobecným odporúčaním dodržiavať zákaz vychádzania a nezúčastnili sa na celoplošnom testovaní, si nemôžu vyzdvihnúť svoje dôchodky na pošte. Na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva sa v tejto veci obrátili viacerí dôchodcovia. Stredisko kontaktovalo aj Slovenskú poštu, ktorá potvrdila, že návšteva jej pobočiek nespadá medzi výnimky.