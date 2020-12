A. Doležal: Regulačný úrad čaká budúci rok ďalšia aukcia na 5G siete

Bratislava 10. decembra (TASR) – Nedávno ukončená aukcia na frekvencie siete piatej generácie (5G) bola len prvým krokom k plnohodnotnej implementácii tejto technológie na Slovensku. Budúci rok čaká Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ďalšia aukcia aj na frekvencie z pásma 3,5 gigahertzov (GhZ). Uviedol to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vo štvrtok v rozhovore na sociálnej sieti.



Ako pripomenul minister, posledná aukcia na 5G sieť sa týkala frekvencií z pásiem 700 megahertzov (MhZ), 900 MhZ a 1800 MhZ. Aukciu považuje za úspešnú, štát na nej vydražil rádovo 100 miliónov eur, keďže štát má nárok na tzv. digitálnu dividendu, teda zisk z predaných, resp. prenajatých frekvencií. S takýmto výberom patrí Slovensko podľa Doležala k "lepšej lige". "Určite sme vybrali viac ako Česi, vybrali sme viac ako Nemci - per kapita," spresnil minister.



Okrem budúcoročnej aukcie na 3,5 GhZ sa teoreticky podľa ministrových slov ponúka aj ďalšie pásmo frekvencií 27 GhZ, po tom však zatiaľ na Slovensku nie je dopyt.



"Čím nižšia frekvencia, tým lepšie podmienky na šírenie, to znamená, že frekvencie z pásma 700 MhZ sa budú používať skôr na to veľké pokrytie v relatívne pomalej rýchlosti. Vyššie frekvencie umožňujú aj vyššie prenosové rýchlosti, ale pri menšom pokrytí," vysvetlil Doležal.



Minister zároveň pripomenul, že na webovej stránke rezortu je dostupná interaktívna mapa intenzity elektromagnetického poľa. Poukázal aj na to, že práve vo štvrtok spustil jeden z operátorov už plnohodnotnú komerčnú 5G sieť, čo minister považuje za veľkú vec. Tento operátor takisto disponuje výsledkami meraní intenzity elektromagnetického poľa a medzi ním a rezortom existuje podľa ministra dohoda, že aj tieto výsledky budú zapracované do interaktívnej mapy.



Na margo pochybností spoločnosti o škodlivosti 5G sietí uviedol, že nie je reálne, aby tá istá frekvencia neškodila pri televízore s veľkým výkonom, ale škodila pri novej technológii 5G sietí, ktorá navyše funguje s menším výkonom. "To je tá základná argumentácia, že 5G je len technológia, ale tie frekvencie sú tu desiatky rokov a vplyv na ľudské zdravie tam nikdy nebol preukázateľne negatívny," uzavrel minister.