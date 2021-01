A. Doležal: Rezort pripravil pomoc pre letiskové spoločnosti

Bratislava 26. januára (TASR) – Aktuálna kríza mimoriadne ťažko zasiahla celý letecký priemysel a adekvátna pomoc je absolútna nevyhnutnosť. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) to uviedol na sociálnej sieti. Priblížil, že Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pripravilo dve schémy pomoci spolu v objeme 30 miliónov eur.



Schéma na "náhradu škody" má podľa Doležala predpokladaný rozpočet 10 miliónov eur. Jej účelom je pokryť následky škôd spojených so zabezpečením nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenska počas krízovej situácie súvisiacej s pandémiou nového koronavírusu.



Druhá schéma "dočasný rámec" s predpokladaným rozpočtom 19,8 milióna eur je určená letiskovým spoločnostiam. Účelom je náhrada za zabezpečenie nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19.



Do konca januára chce rezort dopravy zverejniť výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre obe schémy. "Žiadatelia môžu žiadať len oprávnené výdavky a žiadosti musia splniť formálne náležitosti a následne ich bude posudzovať komisia na posudzovanie žiadostí," spresnil Doležal na sociálnej sieti. Platnosť schém je od 15. januára 2021 do 30. júna 2021.