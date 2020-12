A. Doležal: Rozpočet je najmä pre železnice absolútne katastrofálny

Bratislava 11. decembra (TASR) – Rozpočet na najbližšie obdobie, ktorý už odobril aj parlament, je najmä pre železnice absolútne katastrofálny. Vyhlásil to vo štvrtok (10. 12.) na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Záchranou v tomto prípade je podľa neho plán obnovy.



Šéf rezortu dopravy skonštatoval, že na železniciach je obrovský investičný dlh. Minister financií Eduard Heger (OĽANO) podľa Doležala argumentoval pri zostavovaní rozpočtu tým, že to, čo degradovalo desiatky rokov, sa nedá vyriešiť za rok. "Zhoda na tom je, že železnice potrebujú oveľa, oveľa, oveľa viac prostriedkov, ale v súčasnej situácii to možné nie je," poznamenal Doležal s tým, že keby nebol plán obnovy, na železniciach by bol veľký problém.



Podotkol, že ani v prípade Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) rozpočet nezodpovedá požiadavkám na objem dopravy vo verejnom záujme. "Ministerstvo dopravy si objednáva dopravné výkony u ZSSK a podľa pravdy by sme si mali objednať len toľko, koľko máme v rozpočte," priblížil Doležal. Súčasná situácia je však podľa neho taká, že rezort bude musieť objednať väčší počet výkonov, než na aký v skutočnosti má peniaze, a v priebehu roka dostane Ministerstvo financií (MF) SR "pod tlak". "Ten rozpočet je nastavený tak, že ak by som mal ísť podľa pravdy, tak si môžem objednať len polovicu výkonov, čo znamená zrušiť polovicu vlakov. To je nemysliteľné," zdôraznil s tým, že vlaky za žiadnych okolností rušiť nebude.