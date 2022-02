Doležal: S autodopravcami môžeme diskutovať, mám však jednu podmienku

Snímka z čiastočného blokovania autodopravcov na Rožňavskej ulici 14. februára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 16. februára (TASR) – S autodopravcami môžeme diskutovať, ale nie v prípade, keď sú v uliciach nákladné autá aobčanov. V stredu po rokovaní vlády to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina). Skonštatoval, že s nimi už rokoval niekoľkokrát a nerozumie, čo chcú. Priestor na dodatočné zľavy z mýta v tejto chvíli nevidí.vyhlásil Doležal v súvislosti s protestom autodopravcov. Tvrdí, že na to majú spoločný názor aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO). Minister odmieta tútoformu.zdôraznil Doležal.S Úniou autodopravcov Slovenska (UNAS) sa podľa jeho slov stretol naposledy v piatok (11. 2.), kedy prvý raz komunikovali novú požiadavku na dodatočné zľavy na mýto. Podotkol, že začiatkom roka 2020 si autodopravcoviazľavy na mýto, v priebehu pandemického roka dostali ako pomoc od štátu zľavu v hodnote 30 miliónov eur ročne na tzv. cestnú daň, majú tiež dohodu s ministerstvom dopravy, že nebude spoplatňovať paralelné úseky, ktorými niektorí autodopravcovia obchádzajú diaľnice. Doplnil, že s autodopravcami začali aj rokovanie o budúcich zľavách z budúceho mýta.Poukázal zároveň na to, že počas pandémie to všetci mali ťažké, či už autoškoly alebo zájazdové autobusy. Poklesy v sektore nákladnej dopravy podľa neho pritom neboli tak dramatické ako v iných sektoroch.Dopravcovia od pondelka (14. 2.) do utorka (15. 2.) večera blokovali časť Rožňavskej ulice v Bratislave, potom sa presunuli do Kútov. Protestom chcú dosiahnuť splnenie ich požiadaviek zo strany štátu, medzi ktoré patrí zníženie mýta aj cestnej dane o 30 percent. Vzhľadom na výrazný rast cien požadujú aj zníženie daní z motorových palív.Autodopravcovia už skôr v stredu informovali o tom, že prerušujú svoj protest na diaľničnom hraničnom priechode s Českom Kúty–Brodské. Dôvodom je podľa nich plánovaný prejazd vojenského konvoja z Česka na územie Slovenska.UNAS však avizuje blokáciu iných hraničných priechodov.povedal pre TASR Stanislav Skala z UNAS.