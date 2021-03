A. Doležal sa problémov zhostil na výbornú, hodnotí Česmad rok vlády

Bratislava 29. marca (TASR) – Rok Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR pod vedením Andreja Doležala (nominant Sme rodina) vníma Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia najmä v súvislosti s vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19. Šéf rezortu dopravy sa však podľa Česmadu problémov zhostil "na výbornú".



Združenie tvrdí, že ide o prvého slovenského ministra dopravy, ktorý nielen deklaroval, že vníma problémy autodopravcov, ale aj reálne podnikal kroky, aby sa problémy riešili. "Za rok pod jeho vedením sa v rezorte uskutočnilo viac ako 100 rokovaní s autodopravcami, kde sa otvárali aktuálne vznikajúce otázky," skonštatoval prvý viceprezident združenia Pavol Piešťanský.



Doležal podľa neho už na začiatku citlivo vyhodnotil pokles tržieb v sektore cestnej dopravy v čase pandémie a "nenaložil na plecia" dopravcom plánované rozšírenie spoplatnenia úsekov ciest prvej triedy ani nespustil plánovaný pilotný projekt spoplatnenia ciest druhej triedy. Týmto krokom podľa Piešťanského dopravcom ušetril viac ako 13 miliónov eur.



Česmad zároveň podotýka, že v čase pandemických opatrení vniesol rezort dopravy usmerneniami a apelom na iné štátne orgány do segmentu cestnej dopravy na Slovensku potrebnú istotu. "Združenie Česmad Slovakia vysoko oceňuje doteraz nevídanú angažovanosť rezortu dopravy za záujmy slovenských dopravcov aj v zahraničí," zdôraznil Piešťanský. Okrem iného tiež pripomenul, že Doležal požiadal o možnosť prednostného testovania vodičov na Slovensku, ktorí potrebovali potvrdenia do Nemecka.



Za správne a významné kroky považuje združenie aj strategické zámery ministerstva dopravy v oblasti znižovania nákladovosti súčasného a budúceho mýtneho systému a tvorby dopravného fondu, z ktorého by sa riešilo financovanie kvalitnej cestnej siete na Slovensku.



Tím pod vedením súčasného ministra dopravy však podľa Piešťanského čaká ešte mnoho výziev. MDV bude pod drobnohľadom autodopravcov pri príprave schémy na podporu nákladnej dopravy a predĺženia podpory pre autobusovú dopravu. "Dôležitým bodom hodnotenia autodopravcov bude aj fakt, ako sa rezort popasuje s vytváraním prostredia na zabezpečenie dostatku profesionálnych vodičov a so zvyšovaním podielu ekologických nákladných vozidiel na cestách," poznamenal Piešťanský.