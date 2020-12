Doležal: Sme jediná krajina, ktorá zimné strediská povoľuje s testom

Bratislava 10. decembra (TASR) – Slovensko je jedinou krajinou, ktorá povoľuje zimné strediská a hotely iba s testom. Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) na sociálnej sieti. To, aby na lanovke boli len ľudia s negatívnym testom, je podľa neho na zodpovednosti strediska. Dúfa, že pomoc cestovnému ruchu sa zrealizuje ešte tento rok.



"Sme jediná krajina, ktorá zimné strediská a hotely povoľuje iba s testom, ostatní to vidia tak čierno-bielo, že otvorím, zatvorím, ale nie otvorím s testom," skonštatoval Doležal. Na lanovku, respektíve do hotela by sa tak nemali dostať ľudia bez negatívneho testu na nový koronavírus. "Osobne si to predstavujem tak, že nepredá lístok bez toho, aby sa preukázal testom, môžu byť náhodné kontroly," priblížil minister. Podotkol, že tieto pravidlá by mali zahŕňať len tých, ktorí sa budú pohybovať v rámci organizovaných služieb. Nemá sa to teda týkať napríklad vychádzky či skialpu.



V súvislosti so schémou pomoci pre cestovný ruch Doležal uviedol, že príprava je vo finále. Je to schválené Protimonopolným úradom (PMÚ) SR a formulár bol otestovaný. Reálne tak podľa jeho slov vie rezort spustiť pomoc v rámci limitov de minimis, teda do 200.000 eur za žiadateľa.



Pomoc chce spustiť ešte tento rok, situácia v tomto segmente je totiž podľa neho katastrofálna. "Interný deadline je 15. december, keď by sme chceli zverejniť na slovensko.sk jasný formulár s návodom," dodal Doležal s tým, že bude treba vyplniť tržby 2019 verzus tržby 2020 po mesiacoch a podľa toho sa vypočíta, o akú výšku pomoci sa môže žiadateľ uchádzať. Na pomoc cestovnému ruchu by nateraz malo ísť 100 miliónov eur.