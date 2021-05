Doležal: Úsek D1 Hubová – Ivachnová sprejazdníme do konca roka 2023

Ružomberok 21. mája (TASR) – Úsek diaľnice D1 Hubová – Ivachnová sprejazdnia do konca roka 2023. Na sociálnej sieti o tom v piatok informoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).







"V tuneli Čebrať chýba posledných asi 400 metrov do prerazenia. Aktuálne čakáme už len na stavebné povolenie na razenie zo západného portálu," konkretizoval šéf rezortu dopravy.



Nový úsek diaľnice podľa Doležala prinesie v prvom rade bezpečnosť na cestách pre vyše 20 000 áut denne, ako aj časovú úsporu 12 minút v porovnaní s jazdou po starej ceste. "Trvám na tom, že úsek D1 Hubová - Ivachnová musí byť sprejazdnený do konca roku 2023 spolu s úsekom Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Len tak to dáva zmysel," zdôraznil.