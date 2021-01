A. Doležal: V piatok sa začínajú práce na podjazde pod D1

Bratislava 28. januára (TASR) – V piatok (29. 1.) sa začína veľká operácia na križovatke budúcej diaľnice D4/D1. Uviedol to vo štvrtok vo videu na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s tým, že motoristov čakajú aj isté dopravné obmedzenia.



"Vo všeobecnosti sa konečne ide robiť ten podjazd pod D1, kde sa to robí technologicky unikátnym postupom," priblížil Doležal. Celá konštrukcia by sa podľa jeho slov mala zasunúť pod D1 v priebehu niekoľkých dní.



Doležal zároveň skonštatoval, že v piatok sa otvára aj úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Stavba, ktorá je súčasťou severného ťahu diaľnice D1, by mala podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) po dobudovaní ušetriť motoristom 10 minút.



Diaľničiari na svojej webovej stránke uvádzajú, že začiatok úseku je v križovatke diaľnic D1 a D3 pri Hričovskom Podhradí. Za križovatkou Hričovské Podhradie, ktorá bola vybudovaná v rámci stavby D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie, sa diaľnica stáča na východ a prechádza cez vrch Viešky tunelom Ovčiarsko a za ním pokračuje po svahoch údolia potoka Bitarová. "Na konci katastrálneho územia Bánová tunelom Žilina vchádza do údolia Rajčianky a obce Lietavská Lúčka. Obec Lietavskú Lúčku trasa diaľnice prekračuje estakádou a končí sa tesne pred križovatkou, ktorá je už súčasťou nasledujúceho úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala," dodala NDS na stránke.



A.Doležal rešpektuje hodnotenie ÚHP pri nákupe vlakov, ale nestotožňuje sa s ním

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) rešpektuje kritické hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) pri dvoch projektoch nákupu vlakov. So stanoviskom útvaru sa však nestotožňuje. Uviedol to vo štvrtok vo videu na sociálnej sieti.



Týka sa to nákupu nových vlakov, 9 plus 6 dieselových motorových jednotiek na Kysuce, ktoré majú byť náhradou desiatky rokov starých vlakov. Doležal podotkol, že pri tomto nákupe má byť 95 % zdrojov krytých z eurofondov. Za dôležité kritérium považuje aj čerpanie eurofondov.



Ide o tzv. zásobníkový projekt, obstarávanie tak podľa Doležala automaticky neznamená, že sa ide nakupovať. Skonštatoval však, že sa môže stať, že v dobiehajúcom programovom období bude určitý objem prostriedkov, ktoré nebudú schopní dočerpať. Práve pre tieto prípady tak chce mať rezort dopravy "vyobstarávané" projekty.



Nestotožňuje sa ani s argumentom, že plánované dieselové motorové jednotky sú neekologické a netreba ich nakupovať. Poukázal na to, že trať na Kysuciach nie je elektrifikovaná, preto tam musia jazdiť takéto vlaky.



Druhý projekt sa týka nákupu elektrických poschodových jednotiek do regionálnej dopravy. "Tam bola výhrada, že nemáme kupovať elektrické poschodové ucelené jednotky," ozrejmil minister s tým, že z eurofondov je možné nakupovať len ucelené vlaky, respektíve rušeň s vozňami.



Doležal zdôraznil, že nemá problém s útvarom a chce s ním spolupracovať. "To nie je o mojej vojne s ÚHP, ale, bohužiaľ, nie ÚHP, ja nesiem zodpovednosť za cestnú a železničnú dopravu. Ja budem konfrontovaný s ľuďmi, ktorí v tom regióne sú," vyhlásil.



Zároveň priblížil aj hodnotenie tretieho projektu v súvislosti s križovatkou D1/D4. Tam podľa neho ÚHP odpovedal, že ho posúdi až po vypracovaní štúdie uskutočniteľnosti. "Čo tam chcem študovať na križovatke dvoch diaľnic, ktorá je naprojektovaná, ktorá je hotová?" zaujímal sa Doležal.



ÚHP hodnotil projekty nákupu 15 dieselových motorových jednotiek (DMJ) pre trate Žilina – Rajec, Čadca – Makov a Kraľovany – Trstená v hodnote 67,3 milióna eur a štyroch nových veľkokapacitných elektrických poschodových jednotiek pre rýchliky Bratislava – Žilina v hodnote 77 miliónov eur. ÚHP zhodnotil, že predpokladaná hodnota zákazky oboch projektov je v porovnaní s podobnými nákupmi nadmerne vysoká. Nákup DMJ je podľa útvaru neefektívny a zhorší dosahy na životné prostredie. ÚHP odporúča nerealizovať projekty v predloženej podobe a zvážiť alternatívne nákupy.