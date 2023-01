A. Doležal: V pondelok pribudlo na železniciach päť nových vlakov

Bratislava 19. januára (TASR) - Dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vo štvrtok na sociálnej sieti informoval o zvýšení počtu vlakov. Minulý týždeň pribudlo osem nových vlakov a k nim sa pridalo v pondelok (16.1.) ďalších päť. Tieto vlaky boli zaradené do nového grafikonu s poznámkou, že začnú jazdiť v čase ich finančného vykrytia.



Zavedenie nového grafikonu označil Doležal ako revolučnú zmenu s vysvetlením, že bolo treba zmeniť zmýšľanie ľudí pracujúcich na železniciach. Rezort podľa Doležala naďalej komunikuje so samosprávami a ich požiadavkami na dopravnú obsluhu územia. "Budeme pružne reagovať na potreby občanov," uistil Doležal, pričom ako jeden z horších prípadov označil Kysuce. Grafikon tam nie je podľa ministra ideálny, pretože železničný uzol Žilina je pod totálnou rekonštrukciou. "Aj by sme radi pridali vlaky, ale nepustí to železničný uzol Žilina," dodal s tým, že sa rezort bude tomuto regiónu naďalej osobitne venovať.



Doležal informoval, že Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) plánuje zaviesť zmeny v tarifnom lístkovom systéme. Minister vysvetlil, že dopravca vie zaviesť manipulačný poplatok, ktorý by podporil elektronický predaj lístkov za cenu zvýšenia cestovného pri osobnej platbe v pokladniach na železniciach, a to vo výške 50 centov. Tiež dodal, že plánujú pokračovať v budovaní samoobslužných terminálov na staniciach a rovnako vo vlakoch, čo je podľa Doležala ústretové riešenie napríklad pre dôchodcov, ktorí nie sú úplne zbehlí v elektronických platbách.