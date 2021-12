A. Doležal verí, že rezort uspeje s odvolaním voči rozhodnutiu ÚVO

Bratislava 23. decembra (TASR) – Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) dúfa a verí, že rezort uspeje s odvolaním proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o zrušení súťaže na rýchlostnú cestu R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany. Pokiaľ by ministerstvo s odvolaním neuspelo, plánuje podľa Doležala dať prípad na súd. Minister to povedal vo štvrtkovom livestreamu na sociálnej sieti.



Rezort dopravy má podľa Doležala veľa argumentov, ktoré chce použiť vo svojom odvolaní. "Dúfam a verím, že odvolací orgán ÚVO rozhodne zmysluplne v kontexte udalostí," povedal minister. Pripustil, že rozhodovacia prax ÚVO v podobných prípadoch vyžaduje formulácie, ktoré podľa úradu v obstarávaní chýbali. "Ja ÚVO rešpektujem, ale odmietam rešpektovať úradnícku šikanu. Je dôležité povedať, kde je podstata veci," dodal minister.



ÚVO vo štvrtok upozornil, že rezort dopravy sa mohol zrušeniu obstarávania vyhnúť, keby jeho prípravu konzultoval. Doležal pripustil, že ÚVO veľakrát našiel pochybenia vo verejných obstarávaniach rezortu. Osobnú zodpovednosť za tento prípad odmietol, i keď prvú kontrolu obstarávania bývalé vedenie rezortu nespravilo a on staršie prípady nekontroloval. To však podľa Doležala nič nemení na podstate veci. "To, že ÚVO rozhoduje v nejakom prípade tri roky, to ešte neznamená, že má pravdu," dodal minister.