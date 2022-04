A. Doležal: Vysoké ceny stavebných materiálov sú problém

Bratislava 19. apríla (TASR) – Niektoré ceny stavebných materiálov vplyvom pandémie a vojny na Ukrajine vzrástli aj o viac ako 100 %. Stavbári hovoria o výraznom zvýšení nákladov a probléme dodržať zmluvné ceny. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR preto hľadá spolu s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) spôsob, ako sa s nárastom cien vyrovnať. Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vo videu na sociálnej sieti.



"Je to veľmi vážny problém. My to vnímame na železniciach či cestných stavbách, ale toto nie je len o nás. Rovnaké problémy, aj keď zrejme v menších zákazkách, majú aj samosprávy. Tiež nevedia, čo robiť, ak im zhotoviteľ povie, že im projekt za vysúťaženú sumu nedokáže postaviť a odstúpi od zákazky," skonštatoval Doležal.



Súčasné zmluvy síce majú v sebe tzv. valorizačný vzorec, vďaka ktorému sa dajú zvýšiť výsledné ceny stavieb, ale tento vzorec podľa Doležala nepočítal s takým výrazným nárastom cien na trhu. Problémom sú napríklad oceľ, železo, betón či drevo. Ministerstvo rokuje s ÚVO o tom, aby sa pri posudzovaní nárokov stavbárov využil paragraf zákona o verejnom obstarávaní, ktorý hovorí o nepredvídateľných okolnostiach.



"Sme toho názoru, že kombinácia pandémie a vojny je nepredvídateľná okolnosť. Každú zo zákaziek však budeme posudzovať jednotlivo. Nárast cien treba dobre vyargumentovať, lebo sa určite nájdu rôzni špekulanti, ktorí to budú chcieť zneužiť. Veríme, že tú argumentáciu budeme mať dostatočnú na to, aby aj ÚVO uznalo, že sme ten paragraf použili oprávnene," dodal Doležal. Rezort dopravy zároveň pracuje na tom, aby nové zmluvy obsahovali už vylepšenú verziu valorizačného vzorca, ktorá bude zohľadňovať aj rast cien špecifických stavebných materiálov.