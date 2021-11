A. Doležal: Výstavba rýchlostnej cesty R2 sa má začať do konca roka

Košice 18. novembra (TASR) – K začiatku výstavby úseku rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany dôjde podľa ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina) do konca tohto roka. Uviedol to vo videu zverejnenom vo štvrtok ministerstvom na sociálnej sieti.



Eurofondový projekt je podľa Doležala aktuálne na finálnej kontrole Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pred podpisom zmluvy, kde sa posudzuje celé verejné obstarávanie. "Podávame ÚVO nejaké dodatočné vysvetlenia, ale všetci dúfame a veríme, že tento projekt na konci dňa dostane zelenú a budeme ho môcť podpísať ešte tento rok. Ja som presvedčený, že to musí byť do konca tohto roka," konštatoval. Ide o výstavbu druhej etapy R2 v úseku Košice, Šaca - Košické Oľšany v dĺžke 14,3 kilometra. Minister už koncom augusta podpísal s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 165 miliónov eur.



Rýchlostná cesta R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany (I. a II. úsek) vytvorí po uvedení do prevádzky spolu s diaľnicou D1 juhovýchodný obchvat mesta Košice. Zabezpečí napojenie na diaľnicu D1 a rýchlostnú cestu R4 Košice - Milhosť. Podľa diaľničiarov to odľahčí mesto Košice o tranzitnú dopravu, prinesie vyšší komfort z jazdy, zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť premávky. Zároveň zníži nehodovosť a zlepší kvalitu životného prostredia.