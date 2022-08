A. Doležal vyzval samosprávy k projektom na cyklotrasy a obnovu budov

Košice 23. augusta (TASR) – Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vyzval samosprávy, aby sa uchádzali o prostriedky z plánu obnovy na stavbu cyklotrás či obnovu budov. "Tie prostriedky treba vyčerpať, nie minúť, ale efektívne vyčerpať do polovice roku 2026, takže nemáme veľa času," uviedol v utorok v Košiciach na konferencii pod názvom Ako čerpať prostriedky z plánu obnovy.



Podobné konferencie sa uskutočnia v stredu (24. 8.) v Banskej Bystrici a vo štvrtok (25. 8.) v Bratislave. Na výstavbu cyklistickej infraštruktúry je určených celkovo 105 miliónov eur a na rekonštrukciu verejných, historických a pamiatkovo chránených budov 240 miliónov eur. Na konferenciách experti na stavbu cyklotrás či obnovu budov diskutujú a zároveň vzdelávajú zástupcov samospráv, ako čerpať prostriedky z plánu obnovy a odolnosti.



"Chceme vysvetliť nielen ako čerpať, ale hlavne ako efektívne čerpať, a to sa týka najmä tej oblasti cyklodopravy, lebo v minulosti, a to treba priznať, sme neboli úplne premianti v oblasti čerpania, respektíve možno sa aj čerpalo, ale nie efektívne," povedal Doležal. Schéma podpory pri obnove budov s energetickou úsporou aspoň 30 percent je podľa neho veľmi štedrá, pri jej využití však treba byť rýchly. Výzvy v oboch oblastiach sú už vyhlásené.



Podľa Dana Kollára z občianskeho združenia Cyklokoalícia Slovensko v rozvoji cyklodopravy stále zaostáva. "Práve takýto typ podujatí – vzdelávane a informovanie samospráv je jedným z prvých krokov, ktoré musíme urobiť, aby sa cyklodoprava u nás rozvíjala. Ministerstvo samo nestavia cyklotrasy, ale malo by byť maximálne nápomocné mestám a obciam, ktoré ich stavajú," povedal. Slovensko podľa neho napriek nedostatku odborných kapacít v cyklodoprave sa môže inšpirovať najlepšími riešeniami z iných európskych krajín, čomu prispieva aj zámer konferencie.