A. Doležal vyzval seniorov, aby v súčasnosti zvážili cestovanie vlakmi

Bratislava 21. októbra (TASR) – Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v stredu po rokovaní vlády vyzval dôchodcov, aby v súčasnej situácii zvážili akékoľvek cestovanie. Podotkol, že vo vlakoch ich cestuje ešte viac ako počas prvej vlny koronakrízy.



Doležal skonštatoval, že Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) podrobne monitoruje bezplatnú vlakovú dopravu, teda pohyb študentov a dôchodcov. "Musím so znepokojením skonštatovať, že na rozdiel od prvej vlny máme dôchodcov, a najmä dôchodcov, rádovo trojnásobne viac vo vlakoch v zmysle bezplatnej železničnej dopravy," priblížil minister. Vyčíslil, že v marci, apríli, keď pristúpili k prvým obmedzeniam, bolo vo vlakoch 3000 až 6000 dôchodcov maximálne. V súčasnosti je vo vlakoch denne 16.000, niekedy až 20.000 dôchodcov.



Poznamenal, že v prvej vlne boli seniori pravdepodobne ostražitejší. "Preto by som ich chcel, bez toho, aby som prinášal akékoľvek reštrikcie, najskôr vyzvať, prosím, zvážte akékoľvek cestovanie, pokiaľ to naozaj nie je nevyhnutné," apeloval Doležal na dôchodcov. V prípade, ak by táto výzva nezabrala, pripustil možnosť, že pristúpi k dočasnému obmedzeniu bezplatnej vlakovej dopravy. Doležal dodal, že to bude jednou z tém na ústrednom krízovom štábe.