A. Doležal: Výzvu na pomoc cestovnému ruchu za jeseň zverejníme 6. 12.

Bratislava 2. decembra (TASR) – Výzvu na pomoc cestovnému ruchu za mesiace september, október a november zverejní Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR 6. decembra. Oznámil to vo štvrtok počas livestreamu na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



"Robí sa to vždy spätne. Musia sa tie mesiace september, október, november skončiť a v decembri sa spätne vyhlasuje výzva za ukončené mesiace," ozrejmil Doležal. Zároveň dodal, že v januári rezort dopravy zverejní na mesiace september, október a november aj veľkú výzvu na veľkú schému pomoci, ktorá presahuje pomoc "de minimis" do 200.000 eur.



MDV v novembri súčasne spustilo schému pomoci pre nepravidelnú autobusovú dopravu, pričom oprávnené mesiace sú január až máj 2021. "Už po necelom mesiaci sme vydali prvé rozhodnutia pre prvých rádovo 86 žiadateľov a ideme vyplatiť za necelý mesiac už 1,25 milióna eur. Mali by sme to stihnúť sprocesovať všetko do konca tohto roka," priblížil Doležal.