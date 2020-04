A. Doležal: Z vodnej dopravy presunú 80 mil. eur pre ľudské zdroje

Bratislava 28. apríla (TASR) – Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) presunul z vodnej dopravy, kde bol projekt Dunajbus, 80 miliónov eur do Operačného programu (OP) Ľudské zdroje. Uviedol to v utorok po rokovaní vlády.



Zdôraznil potrebu solidárnosti v tejto dobe. Presun prostriedkov z vodnej dopravy do ľudských zdrojov podľa neho až tak veľmi "nebolel". "Som zásadne proti tomu, aby sa realokovali prostriedky určené na výstavbu strategickej infraštruktúry v našej krajine, to znamená diaľnice a železnice, alebo modernizácia vozového parku železničnej spoločnosti alebo rôznych mestských podnikov," podotkol. Zároveň dodal, že rezort dopravy sa aktivizuje a snaží sa dočerpať, čo sa dá.