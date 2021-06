A. Doležal: Začali sme rokovania s 9 dopravcami na trať BA - Komárno

Bratislava 22. júna (TASR) - Dopravcu na trať Bratislava - Komárno vyberie rezort dopravy priamym zadaním. Zatiaľ sa ozvalo deväť záujemcov. Informoval o tom minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) na sociálnej sieti.



"Veľká súťaž na dopravcu na trati Bratislava - Komárno sa neskončila podľa mojich očakávaní, preto jedinou možnosťou, ktorá zostala, bolo rokovať napriamo," skonštatoval Doležal. Oficiálne ohlásili, že dopravcu na túto trať budú hľadať priamym zadaním.



"Ozvalo sa nám deväť dopravcov, s ktorými sme sa stretli, odprezentovali podmienky a dohodli na súťažnom dialógu," priblížil minister dopravy. Všetkých dopravcov tiež vyzval na súhlas so zverejnením ponúk po skončení rokovaní. Medzi prvými deviatimi dopravcami, s ktorými Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR začalo rokovania, sú Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), RegioJet, Arriva, Yosaria Trains, České dráhy, Leo Express, ÖBB, Gysev a Polregio.



Doležal dodal, že ešte do konca júna MDV zverejní rámcové kritériá, podľa ktorých sa budú jednotlivé ponuky posudzovať. Aj dopravcovia podľa jeho slov dostali priestor na vlastné návrhy, napríklad aj ku grafikonu.



Priame rokovacie konanie je v jeho ponímaní najbližšie k podmienkam trhovej súťaže. Podotkol, že v rámci pravidiel nemôžu uzavrieť zmluvu na liberalizáciu skôr, ako bude rok zverejnená v európskom vestníku. "To v praxi znamená, že máme rok na to, aby sme rokovali a dohodli čo najvýhodnejšiu zmluvu. A tiež možnosť, aby sa do súťaže prihlásili aj ďalší záujemcovia," ozrejmil.