A. Doležal: Chceme spustiť pokračovanie pomoci cestovnému ruchu

Bratislava 18. novembra (TASR) – Začiatkom decembra chce rezort dopravy otvoriť výzvu, v ktorej budú môcť podnikatelia v oblasti cestovného ruchu podávať žiadosti o pomoc za september, november a december tohto roka. Povedal to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vo videu na sociálnej sieti.



"Už sme viackrát avizovali, že chceme pokračovať v pomoci, ktorá je vyplácaná gastro, resp. hotelom, teda segmentu cestovného ruchu," spomenul minister s tým, že doteraz fungovala veľká aj malá schéma pomoci cestovnému ruchu do mája 2021. Žiadať o pomoc teda bolo možné od apríla 2020 do mája tohto roka.



"Samozrejme, s príchodom 3. vlny sme uvažovali nad tým, ako pomôcť pri 3. vlne. V dohľadnej dobe, keď skončí mesiac november, otvoríme výzvou mesiace september, október, november," povedal Doležal s tým, že za tieto mesiace bude možné opäť žiadať rezort dopravy o pomoc, a to v rovnakom duchu a s rovnakými pravidlami ako doteraz.



Na tri jesenné mesiace sú v schéme de minimis podľa ministrových slov vyčlenené na pomoc cestovnému ruchu dokopy zhruba 26 miliónov eur. Pomoc je vo výške maximálne 200.000 eur. "Čo sa týka celkového balíka, koľko nám ešte zostáva z toho transferu Ministerstva financií (MF) SR na pomoc cestovnému ruchu – dostali sme rádovo 257 miliónov eur na veľkú aj malú pomoc. Teraz tam ostáva ešte necelých 100 miliónov eur," vyčíslil minister.



Minister pripomenul, že okrem jesenných mesiacov sa však stále dá žiadať aj o pomoc za predošlé mesiace od apríla 2020 do mája 2021. "Ak tú možnosť ešte (podnikatelia) nevyužili, dá sa požiadať naraz za celé obdobie," poznamenal Doležal.



Minister spomenul, že MDV sa popri cestovnom ruchu chystá pomôcť aj leteckým spoločnostiam – aktuálne o tom Slovensko rokuje s Európskou komisiou (EK). Okrem toho rezort pomáha aj letiskovým spoločnostiam, autoškolám a nedávno ministerstvo spustilo pomoc aj pre nepravidelnú autobusovú dopravu.