A. Doležal: Zamestnanci pošty sú prvá línia, mali by sa očkovať

Bratislava 9. marca (TASR) – Zamestnanci Slovenskej pošty sú prvá línia a je nemysliteľné, aby nepatrili do kritickej infraštruktúry. Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) na sociálnej sieti. Zdôraznil, že bude bojovať, za to, aby sa dostali na očkovanie.



Doležal podotkol, že poštoví doručovatelia či zamestnanci pri priehradkách sa denne stretávajú s desiatkami ľudí vrátane seniorov, doručujú a preberajú zásielky, balíky, vyplácajú dávky a dôchodky. "Vždy budem bojovať za to, aby sa táto naša prvá línia dostala na očkovanie. Zatiaľ sa to nestalo," skonštatoval.