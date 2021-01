Doležal: Železnice majú na to, aby sa stali prvou voľbou cestujúcich

Bratislava 1. januára (TASR) – Železnice majú na to, aby sa stali prvou voľbou cestujúcich pri výbere dopravného prostriedku. Musíme mať však nielen moderné vlaky, ale aj tomu zodpovedajúcu infraštruktúru a dostatok financií na odstránenie masívneho investičného dlhu, ktorý sa za desiatky rokov naakumuloval. Pre TASR to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).



„Treba otvorene povedať, že železnice sú prioritou v doprave, a to aj v súvislosti s plánom obnovy, v ktorom Európska únia vyžaduje tzv. zelené riešenia. Vieme, v akom stave dnes železnice u nás máme a zároveň vieme, kam sa chceme posunúť," skonštatoval Doležal. Priblížil, že v budúcom roku sprevádzkovaním posledného úseku Púchov – Považská Teplá sa dosiahne na celej trati medzi Bratislavou a Žilinou možná rýchlosť 160 km/h.



Ďalšou pridanou hodnotou sú podľa neho nové vlaky, ktoré poskytujú úplne inú úroveň kvality cestovania. „Vyššia kultúra cestovania spolu s rýchlosťou a pohodlím prestupu môže do vlakov dostať aj skupinu tých, ktorí doteraz o železnici ako spôsobe dopravy napríklad do práce ani neuvažovali. K tomu sa viaže aj realizácia projektov záchytných parkovísk v okolí Bratislavy," dodal s tým, že po už otvorených parkoviskách v Pezinku a Ivanke pri Dunaji je v príprave parkovisko v Nových Košariskách, a tiež projekty nových železničných zastávok vo Vrakuni, Ružinove a v Boroch.



Zoznam prioritizácie železničných projektov by chcel dokončiť v prvom polroku 2021. „Robíme na nej spolu s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP), takže to nezávisí iba od nás. Ale verím, že po skúsenostiach s prioritizáciou v cestnej infraštruktúre už máme zhruba predstavu, ako by to chcel ÚHP a čo potrebujeme my a na tomto základe rozvíjame spoluprácu," ozrejmil Doležal.