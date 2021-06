A. Doležal: Železničné projekty sú kľúčové k zelenej transformácii

Bratislava 10. júna (TASR) – Železničné projekty sú kľúčovým komponentom k zelenej transformácii. Pre Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR je navyše zelená transformácia úplná nevyhnutnosť. Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) v diskusii na online konferencii k plánu obnovy, ktorú organizoval portál Euractiv Slovensko spolu so Slovenskou klimatickou iniciatívou a Zastúpením Európskej komisie (EK) na Slovensku.



"Len kvalitnou železničnou infraštruktúrou, ktorej veľmi pomôže plán obnovy, dokážeme priniesť efektívne dopravné a moderné nástroje, čiže vlaky, zrýchliť časy cesty do práce a tak ďalej," skonštatoval Doležal s tým, že preto významná časť alokácie pre MDV ide do tejto infraštruktúry, jej modernizácie a digitalizácie.



Doležal priblížil, že do konca júna má byť hotový zoznam investičných priorít v oblasti železničnej dopravy. "Tie projekty, ktoré sú v pláne obnovy, sú určite tie prvé projekty, ktoré potrebujeme realizovať," dodal s tým, že hlavným kritériom výberu projektov do plánu obnovy bola dosiahnuteľnosť cieľa do roku 2026.



Pre Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR je podľa štátneho tajomníka Michala Kiču dôležité, že plán obnovy má hlbokú vnútornú logiku so záväzkom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a pokles emisií najmenej o 55 % do roku 2030. "Podporované investície z plánu obnovy budú mať významný účinok pre splnenie cieľov v tých oblastiach ekonomiky a zelenej transformácie, kde máme najväčšie rezervy," poznamenal. Práve podpora železničnej dopravy podľa Kiču zníži nápor na cestnú dopravu a pomôže znížiť emisie. Dôraz je v pláne obnovy kladený aj na obnovu budov, k splneniu cieľov má prispieť aj dekarbonizácia ekonomiky.



Europoslanec Martin Hojsík je presvedčený, že treba pretaviť do zákonnej podoby hierarchiu. "Potrebujeme v zákonoch mať to, že sa má primárne dodržiavať tak odpadová hierarchia, ako aj energetická hierarchia, podobne tá hierarchia pri doprave," tvrdí. Slovenský plán obnovy podľa neho nie je zlý, ale myslí si, že SR mala na viac.



Generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy na Ministerstve financií (MF) SR Lívia Vašáková vyzdvihla dôležitosť implementácie. Zodpovednosť za každé opatrenie by podľa nej mala byť nastavená na úrovni generálnych riaditeľov sekcií. "Chceme to preto na úrovni generálnych riaditeľov, lebo majú kapacity tak personálne, ako aj finančné, aby tam vedeli dať ten objem či už ľudského, alebo finančného kapitálu, aby to malo šancu na úspech," dodala.



Slovenský plán obnovy bol doručený koncom apríla, EK má dva mesiace na spracovanie hodnotenia pre plán obnovy, priblížil vedúci tímu ekonomických analýz zo Zastúpenia EK na Slovensku Zdeněk Čech. Časťou hodnotenia je aj hodnotenie, ktoré predpokladá 11 rôznych hodnotiacich kritérií, ktoré sa známkujú. Medzi najdôležitejšie kritériá, kde Slovensko musí získať "jednotku", patrí podľa Čecha pravidlo "do no significant harm" (výrazne neškodiť) a oblasť kontroly a auditu.



Pripravuje sa tiež legislatívny dokument, návrh implementačného rozhodnutia pre Radu. "V prípade, že jednotlivé krajiny vrátane Slovenska budú pozitívne vyhodnotené, tak predložíme Rade práve to implementačné rozhodnutie," dodal Čech s tým, že ide o akési preloženie slovenského plánu do legislatívneho textu. V prípade schválenia zo strany Rady musí podľa neho dôjsť k podpisu tzv. finančnej dohody medzi členským štátom a EK. Počas leta by následne mohlo byť vyplatených 13 %, tzv. predbežná platba Slovensku.