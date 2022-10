A. Doležal: Železničný grafikon sa stáva predvolebnou témou

Bratislava 7. októbra (TASR) - Pripravovaný nový železničný grafikon vychádza zo schváleného Plánu dopravnej obslužnosti a jeho základným cieľom je zefektívniť dopravu. Pred nadchádzajúcimi regionálnymi voľbami sa však stáva aj politickou témou a sú veľké tlaky na jeho zmeny. V piatkovom live streame to povedal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina), podľa ktorého v posledných dňoch za zmeny lobovalo priamo na ministerstve viacero predsedov samosprávnych krajov.



"Je to citlivá vec najmä pre regióny. Je trochu nešťastné, že nový grafikon je témou teraz pred voľbami," povedal Doležal. Minister zdôraznil, že na rozdiel od samosprávnych krajov či obcí sa rezort na grafikon pozerá zo širšieho pohľadu. Plán dopravnej obslužnosti vychádza z toho, že diaľková doprava nie je určená na obsluhu regionálnych liniek, ale má skrátiť čas prepravy medzi veľkými mestami. Zároveň je dané, že na málo využívaných linkách má byť vlaková doprava nahradená autobusmi.



Regionálne spoje by podľa ministra mali jazdiť častejšie a ďalšou novinkou pripravovaného grafikonu je zakomponovanie aktuálnych dopravných obmedzení. "Cieľ bol, aby sme zintenzívnili a zefektívnili obehy železničných súprav. V regionálnej doprave chceme voziť častejšie a diaľková, aby dávala zmysel, musí stáť v menšom počte staníc, aby sme skrátili dopravu medzi Bratislavou a Košicami," povedal Doležal.



Aká bude výsledná podoba grafikonu zatiaľ nie je isté. Minister upozornil, že sa v súčasnosti pripravuje štátny rozpočet na budúci rok a od výšky pridelených financií pre rezort dopravy záleží, či bude možné všetky zámery naplniť.