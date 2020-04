A. Doležal: Žilinu vnímame ako kľúčový dopravný uzol

Žilina 16. apríla (TASR) – Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) chce v koordinácii s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) urobiť všetko pre to, aby sa ešte v roku 2020 otvoril úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a vysúťažil zhotoviteľ na pokračovanie výstavby tunela Višňové. Povedal to na brífingu po stretnutí s primátor Žiliny Petrom Fiabánem.



"Žilinu vnímame ako kľúčový dopravný uzol, preto som ju navštívil ako prvé krajské mesto. Pred pár dňami som sa rozprával aj s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erikou Jurinovou a témy medzi mestom aj ŽSK sa prelínajú," podotkol minister dopravy.



Doplnil, že prioritou zostáva aj diaľnica D3. "Hovorili sme aj o takzvanom problematickom privádzači pre Kysucké Nové Mesto, aby sme spustili súťaž čo najskôr a mohli stavať už v roku 2021. Úsek Čadca, Bukov – Svrčinovec by sme mali otvárať rovnako ešte v tomto roku," uviedol Doležal.



Primátor Žiliny zdôraznil potrebu dobudovania diaľničnej infraštruktúry najmä v súvislosti s veľkými podnikateľskými subjektmi. "Oceňujem, že rokovanie bolo konštruktívne. Žilina je špecifická v tom, že sme významným dopravným uzlom. Sme v trojuholníku Poľsko, Česko, Slovensko, kde dopravná infraštruktúra potrebuje zásadné riešenia. Ale sme si na druhej strane vedomí, že dnes nie sme jediní na Slovensku. Sme pripravení ako mesto Žilina v spolupráci so Žilinskou univerzitou, ŽSK, s okolitými obcami a mestami aktívne pomáhať ministerstvu pri riešení problémov," uzavrel Fiabáne.