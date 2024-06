A. Domanski: Inflácia v Poľsku by tento rok mohla ukončiť pod 5 %

Varšava 8. júna (TASR) - Inflácia v Poľsku by mohla tento rok ukončiť pod 5 %. Je o tom presvedčený poľský minister financií Andrzej Domanski, ktorého prognóza je tak optimistickejšia než vládny odhad, ktorý počíta s tohtoročným prekročením 5-percentnej hranice. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Myslím si, že miera inflácie v závere tohto roka 5 % nedosiahne," povedal Domanski v rozhovore pre spravodajskú stanicu TVN24. "Inflácia je momentálne najnižšia za posledných päť rokov a je očividne pod úrovňou, s ktorou počítali trhy," dodal Domanski s tým, že vzhľadom na tento vývoj ministerstvo odhaduje, že rast spotrebiteľských cien bude koncom roka slabší, než s akým počítalo ešte pred šiestimi mesiacmi.



Finančný plán poľskej vlády do roku 2027 predbežne predpokladá, že tento rok dosiahne inflácia v krajine 5,2 %. V budúcom roku vláda očakáva výrazné spomalenie rastu spotrebiteľských cien, a to na 4,1 %.



V máji dosiahla medziročná miera inflácie v Poľsku podľa predbežného odhadu poľského štatistického úradu 2,5 %. Oproti aprílu sa tak mierne zrýchlila, konkrétne o 0,1 percentuálneho bodu.



Rástli najmä ceny palív pre osobnú dopravu (3,6 %) a ceny potravín a nealkoholických nápojov. Tie sa v medziročnom porovnaní zvýšili o 1,6 %. Tempo rastu však bolo miernejšie, než očakávali analytici. Tí počítali so zrýchlením rastu spotrebiteľských cien na 2,8 %.



Centrálna banka však očakáva ďalšie zrýchľovanie inflácie a jej guvernér Adam Glapinski upozornil, že v 2. polroku by sa mohla dostať nad 5 %. Vláda totiž od apríla zrušila nulovú daň z pridanej hodnoty na vybrané potraviny a v 2. polroku tohto roka sa domácnostiam zvýši cenový strop pre elektrickú energiu z doterajších 412 zlotých za megawatthodinu na 500 zlotých/MWh (z 96,08 eura na 116,60 eura).



(1 EUR = 4,288 PLN)