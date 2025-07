A. Domaňski: Poľsko bude najväčším príjemcom z nového rozpočtu EÚ

Varšava 17. júla (TASR) - Poľsko bude podľa návrhu Európskej komisie (EK) najväčším príjemcom z nového navrhovaného rozpočtu Európskej únie. V stredu (16. 7.) to uviedol poľský minister financií Andrzej Domaňski, podľa ktorého sa navrhované výdavky zvyšujú v oblastiach, ktoré sú pre Poľsko prioritné. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa príspevku Domaňskeho na platforme X.



Minister na sociálnej sieti uviedol, že ide o bezpečnosť, politiku súdržnosti, poľnohospodárstvo a inovácie, ktoré označil za kľúčové pre budovanie silnej ekonomiky. Domaňski zároveň zablahoželal poľskému eurokomisárovi pre rozpočet a administratívu Piotrovi Serafinovi.



Návrh viacročného finančného rámca (VFR) EÚ predložila Komisia v júli. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová uviedla, že ide o najambicióznejší rozpočet EÚ vôbec, ktorý je „strategickejší, flexibilnejší a transparentnejší“ a znamená, že EÚ investuje viac do svojej nezávislosti a do schopnosti reagovať na rôzne krízy.



Podľa materiálov, ktoré predložila EK, budúci VFR bude mať namiesto 52 súčasných programov iba 16, čiže má byť jednoduchší pre používateľov a poskytovať lepšie výsledky.



Najväčšia položka, 865 miliárd eur, je určená pre takzvané národné a regionálne partnerstvá, v rámci ktorých je pokrytá aj spoločná poľnohospodárska politika, a 300 miliárd eur EK vyčlenila na podporu poľnohospodárov a na priame platby pre nich.



Ďalších 410 miliárd eur eurokomisia navrhla na nový Európsky fond pre konkurencieschopnosť (ECF), ktorý by zahŕňal aj programy ako Horizont Európa a Inovačný fond.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)