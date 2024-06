Minister financií Domanski: Poľsko by malo dosiahnuť rast nad 3 %

Varšava 3. júna (TASR) - Poľsko by nemalo mať problém dosiahnuť v tomto roku očakávaný rast nad 3 %. Uviedol to v pondelok poľský minister financií Andrzej Domanski v reakcii na najnovšie údaje o vývoji poľského hospodárstva za prvé tri mesiace. TASR o tom informuje na základe správy poľskej agentúry PAP.



Poľský štatistický úrad v pondelok zverejnil, že ekonomika vzrástla v 1. štvrťroku medziročne o 2 %. To je dvojnásobné tempo rastu v porovnaní so 4. kvartálom 2023 a o 0,1 percentuálneho bodu výraznejší rast, než uvádzal za 1. kvartál tohto roka predbežný odhad.



Podľa serveru tradingeconomics to predstavuje najvyššie tempo rastu poľskej ekonomiky od 4. štvrťroka 2022, k čomu prispela najmä spotreba domácností. Tá vzrástla o 4,6 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom kvartáli stagnovala. Pozitívne ekonomiku ovplyvnil aj zahraničný obchod. Export vzrástol o 0,5 %, zatiaľ čo dovoz o 0,1 % klesol.



Na celý rok 2024 odhaduje ministerstvo financií rast na úrovni 3,1 % a najnovšie údaje ho k tomuto cieľu priblížili. "Po zverejnení údajov o vývoji hrubého domáceho produktu (HDP) za 1. štvrťrok som presvedčený, že odhad ministerstva, podľa ktorého ekonomika vzrastie tento rok o 3,1 %, je realistický," uviedol Domanski.