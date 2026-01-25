< sekcia Ekonomika
A. Domaňski: Poľsko sa do eurozóny ponáhľať nebude
Eurozóna má v súčasnosti 21 krajín po tom, ako od 1. januára tohto roka európsku jednotnú menu prijalo Bulharsko.
Autor TASR
Varšava 25. januára (TASR) - Poľsko sa nemieni ponáhľať so vstupom do eurozóny. Povedal to tento týždeň poľský minister financií Andrzej Domaňski s tým, že dôvody na prijatie eura zoslabli. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na britský denník The Financial Times (FT).
Domaňski v rozhovore pre FT zverejnenom v nedeľu povedal, že poľská ekonomika si počína lepšie než väčšina ekonomík v menovej únii. „Naša ekonomika je na tom momentálne jednoznačne lepšie než väčšina tých, ktoré prijali euro. Máme stále viac údajov, výsledkov prieskumov a argumentov na ponechanie si zlotého,“ povedal minister.
Podľa ostatných údajov z decembra minulého roka zaznamenalo Poľsko v 3. štvrťroku 2025 medziročný rast hospodárstva o 3,8 %. Oproti vývoju v 2. kvartáli to znamená výrazné zrýchlenie tempa rastu, keď v 2. štvrťroku rast poľskej ekonomiky dosiahol 3,3 %. Navyše, bol to najvyšší rast za tri roky. Údaje za 4. štvrťrok budú zverejnené vo februári.
