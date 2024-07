A. Domanski: Rast poľskej ekonomiky by mohol prekonať predbežný odhad

Varšava 16. júla (TASR) - Poľská vláda si je prakticky istá tohtoročným rastom tesne nad 3 %, nie je však vylúčené, že tempo rastu bude ešte výraznejšie. Uviedol to v týchto dňoch poľský minister financií Andrzej Domanski. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Vláda už v polovici júna zverejnila odhad vývoja ekonomiky, v rámci ktorého predpokladá, že v tomto roku vzrastie hrubý domáci produkt (HDP) o 3,1 %. V nasledujúcom roku počíta so zrýchlením tempa rastu na 3,7 %. Podľa Domanského je prognóza tohtoročného rastu na úrovni 3,1 % prakticky istá a v prípade, že bude výsledok iný, tak skôr bude rast vyšší než nižší.



"Rast o 3,1 % by mal byť zabezpečený, osobne však očakávam skôr vyššie tempo rastu, napríklad o 3,3 %, než nižšie," povedal Domanski. Dodal, že vláda je presvedčená o naplnení prognózy vývoja ekonomiky najmä vďaka príjmom štátneho rozpočtu, ktoré postupne rastú.



Na podobnej úrovni ako vláda očakáva tento rok rast poľskej ekonomiky aj poľská centrálna banka. Jej prognóza zo začiatku júla je len mierne horšia než vládna, pričom banka odhaduje, že rast dosiahne 3 %. Naopak, v prípade budúceho roka je centrálna banka o niečo optimistickejšia. Očakáva, že v roku 2025 zaznamená poľská ekonomika rast o 3,8 %.