A. Enria: Brexit bez dohody tvrdo zasiahne aj dobre pripravené banky

Frankfurt nad Mohanom 25. septembra (TASR) - Banky v eurozóne sa síce pripravili na šoky z brexitu bez dohody, no aj napriek tomu im zasadí tvrdý úder. Uviedol to v piatok predseda Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky (ECB) Andrea Enria v rozhovore pre reláciu írskeho rozhlasu RTÉ Morning Ireland.



Aj keď sa banky vydali správnym smerom a vytvorili si „vankúše“ na utlmenie úderu, ktorý im zasadí tzv. tvrdý brexit, takže sú do istej miery pripravené, podľa neho to však neznamená, že sa nepocítia jeho negatívne dôsledky.



Pripomenul tiež, že brexit bez dohody hrozí v čase, keď ekonomiky navyše zápasia aj s dôsledkami ochorenia COVID-19. „Fakt, že sme pripravení na šok, ešte neznamená, že sa negatívne dôsledky nezhmotnia,“ povedal pre RTÉ Morning Ireland.



Finančné trhy ešte nemajú úplne vyčíslené odhady škôd, ktoré spôsobí prípadný rozchod Británie a európskeho bloku na konci roka bez obchodnej dohody, dodal taliansky ekonóm. Jeho varovanie prichádza v čase, keď firmy na kontinente, najmä v Nemecku, strácajú nádej na dohodu.



Mnoho bánk so sídlom v Británii požiadalo o licenciu v kontinentálnej Európe, aby mohli naďalej poskytovať služby zákazníkom na oboch stranách Lamanšského prielivu.



Viac ako 60 finančných inštitúcií „je v procese vytvárania alebo významného posilňovania svojej prítomnosti v Nemecku,“ uviedol nemecký úrad pre bankový dohľad BaFin.



Americká banka JP Morgan začiatkom tohto týždňa oznámila, že presunie aktíva v hodnote 200 miliárd eur z Británie do Frankfurtu nad Mohanom.



Negatívny vplyv brexitu bez dohody môže pritom zasiahnuť Európu v čase, keď zápasí s pandémiou nového koronavírusu, a banky sa tomu budú musieť prispôsobiť, uviedol Enria. Naznačil, že možno budú musieť zvážiť predĺženie platobných prestávok klientom a „nakoniec odlíšiť dobrých zákazníkov od zlých, u ktorých je nepravdepodobné, že zaplatia“.